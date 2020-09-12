Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в городском округе Щелково

Фото: телеграм-канал 112

В городском округе Щелково совершил жесткую посадку легкомоторный самолет. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба МЧС России.

По предварительным данным, на борту SportStar находился один человек. Предполагается, что самолет упал в песчаный карьер, который частично заполнен водой. На поверхности воды наблюдаются обломки и раскрывшаяся парашютная система.

"36 человек и 11 единиц техники привлечены для поисково-спасательных работ", – говорится в сообщении.

Кроме того, на место направилась Государственная инспекция по маломерным судам, водолазный отряд.

Ранее легкомоторный самолет потерпел крушение в Тамбовской области, погиб один человек. Как уточнили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре, информация о падении лайнера поступила спасателям в 11 сентября в 19:28. Расследованием происшествия сейчас занимается Мичуринская транспортная прокуратура.

Накануне в районе деревни Бабенки, которая находится в Троицком административном округе Москвы, упал аэроплан. В результате происшествия пострадали два человека.