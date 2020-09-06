Два человека пострадали при падении аэроплана в ТиНАО

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В районе деревни Бабенки, которая находится в Троицком административном округе Москвы, упал аэроплан. В результате происшествия пострадали два человека, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что на место прибыли медики, которые осматривают пострадавших. Детали случившегося выясняют специалисты.

Ранее неизвестный упал на рельсы железной дороги в районе станции Перово в результате чего был сбит поездом. По имеющимся данным, сбитый мужчина от полученных травм скончался на месте.

