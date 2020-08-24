Автомобиль с пассажирами сорвался в ущелье в Крыму

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Автомобиль с пассажирами сорвался в ущелье в горах на южном берегу Крыма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра чрезвычайных ситуаций республики Сергея Шахова.

Инцидент произошел в районе горы Кемаль-Эгерек. Отмечается, что автомобиль скатился по склону на расстоянии около 300 метров.

В результате происшествия погиб мужчина, вторая пассажирка получила многочисленные травмы. Ее эвакуировали с места происшествия с помощью альпинистского снаряжения.

Накануне по меньшей мере 17 человек погибли в результате ДТП в Душетском муниципалитете Грузии. Большинство из них – женщины до 30 лет.

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