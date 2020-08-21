Три человека погибли в аварии под Саратовом

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Машина и автоцистерна столкнулись на трассе в Саратовской области. В результате ДТП погибли три человека, заявили РИА Новости представители областного управления ГИБДД.

Авария произошла на 525-м километре автодороги Балашов – Воронеж. Согласно предварительным данным, столкнулись LADA Priora и большегруз с цистерной. Погибли водитель и два пассажира, находившиеся в легковом транспортном средстве.

В настоящий момент устанавливается причина аварии. Личности погибших еще неизвестны. Кроме того, в связи с ДТП Госавтоинспекция начала проверку.

Ранее четверо человек погибли в ДТП в Свердловской области. Столкнулись Hyundai и Peugeot. В первом авто погибли водитель и пассажир.