Три человека погибли в аварии под Саратовом

16:48
Фото: vk.com/balakovonews
Машина и автоцистерна столкнулись на трассе в Саратовской области. В результате ДТП погибли три человека, заявили РИА Новости представители областного управления ГИБДД.
Авария произошла на 525-м километре автодороги Балашов – Воронеж. Согласно предварительным данным, столкнулись LADA Priora и большегруз с цистерной. Погибли водитель и два пассажира, находившиеся в легковом транспортном средстве.
В настоящий момент устанавливается причина аварии. Личности погибших еще неизвестны. Кроме того, в связи с ДТП Госавтоинспекция начала проверку.
Ранее четверо человек погибли в ДТП в Свердловской области. Столкнулись Hyundai и Peugeot. В первом авто погибли водитель и пассажир.
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