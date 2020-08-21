Четверо человек погибли в ДТП в Свердловской области

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Четыре человека погибли, еще четверо пострадали в результате ДТП в Свердловской области, сообщает ТАСС.

Авария произошла днем на 103-м километре автодороги Екатеринбург – Шадринск – Курган. Столкнулись Hyundai и Peugeot.

В первом авто погибли водитель и пассажир. Кроме того, ребенка, предположительно 2–3 лет, госпитализировали. Водителя Peugeot и двоих детей 9 и 4 лет госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Еще две женщины из этой машины скончались.

Ранее три грузовика столкнулись на МКАД. В аварии пострадали два человека. Движение в районе ДТП было перекрыто по трем полосам.