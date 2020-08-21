Три грузовика столкнулись на МКАД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Три большегруза столкнулись на МКАД. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу городского главка МВД.

Известно, что ДТП произошло на 100-м километре автодороги на внешней стороне.

"Произошло ДТП с участием трех единиц грузового автотранспорта", – подтвердил источник.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадали два человека.

Как передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, один из пострадавших оказался зажат в салоне большегруза. В данный момент он освобожден и передан врачам.

"(В результате ДТП – Прим. Ред.) перекрыто три полосы движения", – добавил источник.

Ранее три автомобиля и грузовик столкнулись в Москве. ДТП произошло на Ленинском проспекте.