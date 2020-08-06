ДТП с участием машины скорой помощи и BMW произошло в Москве

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Автомобиль BMW и машина скорой помощи столкнулись на Можайском шоссе в Москве, в результате чего пострадали три медика. О этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

"В районе 16:30 около дома 45 по Можайскому шоссе произошло столкновение машины скорой помощи и автомобиля BMW. По предварительным данным, пострадали три человека, находившиеся в машине скорой, все трое являются сотрудниками медучреждения", – приводит РИА Новости текст сообщения.

В настоящее время сотрудники полиции уточняют детали произошедшего.

Ранее автомобиль такси перевернулся на Варшавском шоссе. Известно, что никто не пострадал.