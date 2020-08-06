Автобус врезался в книжный магазин в Тюмени

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Водитель пассажирского автобуса въехал в книжный магазин в Тюмени. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, 57-летний водитель автобуса въехал в фасад книжного магазина, пытаясь увернуться от столкновения с легковым автомобилем.

В результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе 10-летний ребенок. Всего в момент аварии в автобусе находились 18 человек.

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