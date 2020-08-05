В Люберцах автомобиль врезался в забор

Легковой автомобиль врезался в забор в Люберцах, передает телеканал Москва 24.

Инцидент произошел на остановке "Улица Черемухина" – это дублер Комсомольского проспекта. Отмечается, что машина въехала на тротуар, протаранила автобусную остановку, а затем врезалась в забор.

Информации о пострадавших не поступало. На месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются причины ДТП.

Ранее сообщалось, что на Автозаводском мосту на Третьем транспортном кольце горел автомобиль. Движение транспорта в районе ДТП было затруднено.

Отмечалось, что на месте происшествия произошел частичный разлив топлива. Для автомобилистов были недоступны три полосы, проезд осуществлялся только по крайней правой полосе.

