В Марокко в ДТП с автобусом погибли 12 человек

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На юго-западе Марокко в результате ДТП с автобусом погибли 12 человек, сообщает "Газета.ру".

Автобус, в котором находились 48 человек, направлялся из города Эль-Джадида в Тан-Тан. В 15 километрах от города Агадир он перевернулся, из-за чего 26 человек пострадали. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

По предварительной информации, шофер автобуса потерял управление при прохождении через сложный поворот.

Ранее сообщалось, что пассажирский автобус перевернулся на трассе в Углегорском районе. Он перевозил 26 человек.