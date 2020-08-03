8 человек погибли в ДТП у пирамид Гизы – СМИ

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

8 человек стали жертвами аварии с участием микроавтобуса вблизи пирамид Гизы в районе Эль-Марьютия на юге Каира.

Как пишет ТАСС со ссылкой на новостной портал "Аль-Яум ас-Сабиа", автомобиль с людьми упал в оросительный канал. При этом микроавтобус перевернулся.

Спасатели уже провели операцию по спасению выживших в аварии. Из воды удалось достать семерых человек.

По предварительным данным, причиной ДТП стала потеря управления водителем микроавтобуса.

По информации Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в Египте жертвами аварий становятся 12 тысяч человек. Чаще всего причиной ДТП в стране являются грубые нарушения водителей.

Ранее мотоциклист погиб при столкновении с автомобилем в Красногорске. Авария случилась на 24-м километре Волоколамского шоссе.