Мотоциклист погиб при столкновении с автомобилем в Красногорске

Фото: скриншот видео телеграм-канала Агентство "Москва"

Мотоциклист погиб в результате столкновения с машиной в Красногорске, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на ГУ МВД РФ по Подмосковью.

Авария произошла на 24-м километре Волоколамского шоссе. Водитель Chevrolet при развороте сбил насмерть мотоциклиста. Перекрыто по одной из полос в каждую сторону.

В начале июля мотоциклист въехал в автобусную остановку на северо-западе столицы. Это случилось у дома № 91 на улице Свободы, пострадавших нет. Байкера осмотрели медики.

На Третьем транспортом кольце столкнулись мотоциклист с автомобилистом. В результате происшествия в Гагаринском тоннеле пострадал один человек.