Мотоциклист въехал в остановку в Северном Тушине

Водитель мотоцикла въехал в автобусную остановку на северо-западе столицы. Информацию о дорожном инциденте подтвердили представители МВД России по городу, передает Агентство "Москва".

"На улице Свободы у дома 91 мотоциклист совершил наезд на остановку, в результате ДТП пострадавших нет", – говорится в заявлении ведомства. Отмечается, что мотоциклиста начали осматривать медики.

К месту ДТП в Северном Тушине прибыли сотрудники ГИБДД.

Ранее в Дептрансе назвали причину заезда авто на веранду ресторана в Москве. "Предварительная причина ДТП – 80-летний водитель "Ниссана" при попытке припарковаться на парковку в районе дома 15 не справился с управлением", – добавили в ведомстве.

До этого авария с участием семи машин произошла на МКАД. В результате происшествия пострадал один человек.