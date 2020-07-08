17:27
Мотоциклист въехал в остановку в Северном Тушине
Водитель мотоцикла въехал в автобусную остановку на северо-западе столицы. Информацию о дорожном инциденте подтвердили представители МВД России по городу, передает Агентство "Москва".
"На улице Свободы у дома 91 мотоциклист совершил наезд на остановку, в результате ДТП пострадавших нет", – говорится в заявлении ведомства. Отмечается, что мотоциклиста начали осматривать медики.
К месту ДТП в Северном Тушине прибыли сотрудники ГИБДД.
Ранее в Дептрансе назвали причину заезда авто на веранду ресторана в Москве. "Предварительная причина ДТП – 80-летний водитель "Ниссана" при попытке припарковаться на парковку в районе дома 15 не справился с управлением", – добавили в ведомстве.
До этого авария с участием семи машин произошла на МКАД. В результате происшествия пострадал один человек.
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