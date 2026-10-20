В ГД внесли проект об усилении наказания за призывы к терроризму и беспорядкам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Госдуму внесли законопроект об усилении наказания за публичные призывы к терроризму и массовым беспорядкам, а также за насилие в отношении представителей власти. Об этом заявил председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

"Вместе с коллегами внесли в Государственную думу законопроект, который направлен на укрепление государственной безопасности и защиту наших граждан", – цитирует парламентария ТАСС.

Ранее правительство внесло в нижнюю палату парламента проект, предусматривающий повышение штрафов за нарушение общественного порядка. Изменения могут затронуть наказания за курение табака, потребление никотинсодержащей продукции и использование кальянов в неположенных местах, распитие алкоголя в запрещенных зонах, а также за проживание без паспорта или регистрации.

Кроме того, предлагается усилить наказание за мелкое хулиганство, нарушение правил организации митингов и пикетов, дискредитацию ВС РФ и производство экстремистских материалов.