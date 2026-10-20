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20 октября, 13:18

Спорт

Путин примет в Кремле министра спорта Дегтярева

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Владимир Путин встретится в Кремле с министром спорта Михаилом Дегтяревым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он указал на то, что министерство продолжает работать с федерациями над снятием ограничений с российских атлетов. Песков подчеркнул, что эта линия дает результат.

"Министерство ведет огромную работу по контакту с международными спортивными организациями, чтобы продолжать процесс восстановления в правах наших спортсменов, который идет весьма успешно", – передает его слова телеканал "360".

При этом ключевое направление деятельности ведомства – развитие детско-юношеского и массового спорта в стране.

Ранее Дегтярев заявил, что допуск российских спортсменов на зимний Европейский юношеский олимпийский фестиваль в румынском Брашове в 2027 году лишь в нейтральном статусе и без флагов – дискриминация.

По его словам, Международный олимпийский комитет (МОК) четко рекомендовал допускать российских спортсменов на международные спортивные события без ограничений, включая национальную символику. Особенно это относится к юным спортсменам.

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