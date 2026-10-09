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09 октября, 16:14

Спорт

Дегтярев назвал допуск спортсменов РФ на олимпийский фестиваль без флагов дискриминацией

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Допуск российских спортсменов на зимний Европейский юношеский олимпийский фестиваль в румынском Брашове в 2027 году только в нейтральном статусе и без флагов является дискриминацией. Об этом написал министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале.

По его словам, Международный олимпийский комитет (МОК) четко порекомендовал допускать российских спортсменов на международные спортивные события без ограничений, в том числе с национальной символикой. Особенно это касается юных спортсменов.

Кроме того, спортсмены РФ должны выступать под флагом Европейских олимпийских комитетов (ЕОК), а эмблему Олимпийского комитета России они смогут использовать на форме.

В связи с этим допуск российских спортсменов к выступлению без флагов расценивается как грубое нарушение рекомендаций МОК.

"Тем не менее Европа вновь демонстрирует избирательный подход к собственным принципам равенства", – добавил Дегтярев.

Министр подчеркнул, что Россия готовит иски в суды. Турнир пройдет в Брашове с 14 по 21 февраля 2027 года.

Ранее российских спортсменов допустили к участию в Сурдлимпийских играх 2027 года в Австрии в нейтральном статусе. Официальное подтверждение от Международного комитета спорта глухих получили в июле. Соревнования пройдут с 15 по 24 января 2027 года в Инсбруке и Зеефельде. В состав сборной вошли 26 спортсменов в четырех дисциплинах.

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