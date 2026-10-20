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20 октября, 13:49

Город

В столице назвали лидеров проекта "Время возможностей" в рамках "Лета в Москве"

Фото: ТАСС/Елена Мельникова

Мостуризм и "Яндекс Карты" подвели итоги летнего сезона спецпроекта "Время возможностей" и составили пять рейтингов его самых популярных участников. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В списки вошли кафе, рестораны, пекарни и гастрономические пространства, а также торговые центры, музеи и аттракционы. Попадание в рейтинг помогает компаниям рассказывать о своих товарах и услугах, приводить новых гостей и делать свои площадки более узнаваемыми.

Заведения, получившие наибольший объем пользовательских комментариев на платформе геосервиса, стали обладателями награды в категории "Самые обсуждаемые". Среди них числились ресторан "Тануки", выставка роботов "Робостанция" и ресторан True Cost. Полный перечень лучших включает хинкальную "Триумф", ресторан "Якитория", ювелирный бутик "Галерея самоцветов", гастрономический кластер "Дом культур", а также рестораны "Мясо&Рыба" и "Дюшес".

В номинации "Самые высокооцененные" отобрали компании, получившие больше всего оценок "пять". Первую тройку снова заняли "Тануки", "Робостанция" и True Cost. В число лидеров также попали "Якитория", "Галерея самоцветов", "Триумф", "Дом культур", "Дюшес" и "Мясо&Рыба".

Рейтинг номинации "Самые посещаемые" построили по количеству маршрутов, которые пользователи прокладывали до заведений и других площадок. Наибольший интерес вызвали торгово-развлекательный центр "Ривьера", Центральный детский магазин (ЦДМ) и "Бутово Молл".

В десятку также вошли гастрономическое пространство "Три вокзала. Депо", колесо обозрения "Солнце Москвы", сеть кафе быстрого питания "Вкусно – и точка", торгово-развлекательный центр "Нора", сеть придорожных кафе быстрого питания Irbis, "Городская ферма" на ВДНХ и ресторан Meraki.

В номинации "Самые заинтересовавшие" учитывали число переходов на сайты компаний. Первые позиции заняли ТЦ "Ривьера", ЦДМ и "Три вокзала. Депо". В десятку лидеров также попали "Солнце Москвы", "Бутово Молл", Irbis, "Вкусно – и точка", бар "Автомойка by Veladora", рестораны Arrurru и Meraki.

Самыми рекомендованными стали заведения, которые пользователи чаще всего советовали другим. В тройку лидеров вошли Arrurru, "Автомойка by Veladora" и "Три вокзала. Депо". В топ-10 также оказались рестораны "Мария Санта", Chère Maman, гастрономическое пространство "Дом культур", ресторан Meraki, пекарня Aaark, ресторан Ava Bistro и гастробар "Кривоколенный 9с3".

Вскоре в столице начнется проект "Зима в Москве". Производители, которые в нем участвовали ранее, смогли нарастить выручку и привлечь новых клиентов благодаря размещению товаров в арт-павильонах "Сделано в Москве". Проект позволяет локальным брендам представлять продукцию в популярных местах без дополнительных расходов на аренду и рекламу.

Проект "Мос.Выходной" начнет работу на западе Москвы 24 октября

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