Столичные бренды увеличили продажи благодаря участию в проекте "Зима в Москве"

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Производители смогли нарастить выручку и привлечь новых покупателей благодаря размещению товаров в арт-павильонах "Сделано в Москве" в рамках городского проекта "Зима в Москве". Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на слова предпринимателей, участвовавших в инициативе.

Проект позволяет локальным брендам представлять продукцию в популярных местах без дополнительных расходов на аренду и рекламу. Производители получают возможность напрямую общаться с покупателями, собирать отзывы и повышать узнаваемость. Прошлой зимой павильоны посетили более миллиона человек, а продажи товаров выросли вдвое по сравнению с 2024 годом.

Одним из участников стал бренд вязаных сумок и аксессуаров ручной работы "Мне окей". После размещения изделий в павильонах выручка марки увеличилась в восемь раз. Это позволило создать новую линейку продукции. Покупатели продолжили оформлять заказы через официальный сайт, а число подписчиков бренда в социальных сетях выросло.

Производитель шоколадных конфет Bon gemma также отметил положительный эффект от участия в проекте: выручка увеличилась на 10%, а ассортимент расширился на 10–15%.

Бренд домашних и офисных аромадиффузоров Eviry участвует в проекте "Сделано в Москве" более трех лет. По словам основателя компании Андрея Афонина, в 2025 году выручка выросла на 40% относительно предыдущего года. В декабре и новогодние праздники продажи увеличились на 45%, а охваты сайта – на 60%.

Основательница бренда деревянных экоигрушек "Диковинка" Светлана Офицерова впервые представила продукцию в арт-павильонах прошлой зимой. Первую поставку раскупили полностью, а после участия в "Зиме в Москве" компания получила много новых заказов. В результате производитель выпустил на 20% больше товаров, чем зимой 2024 года, и увеличил выручку на 35%.

Основательница бренда "Гипсобетон" Мария Васильева производит декоративные изделия для интерьера, в том числе подставки, подсвечники и свечи. Участие в проекте позволило увеличить выручку на 20% по сравнению с прошлым годом. Примерно на столько же выросли охваты сайта. Дополнительные средства предпринимательница планирует направить на расширение присутствия бренда в магазинах Москвы и других регионов России.

Арт-павильоны работают не только как торговые площадки, но и как пространства для знакомства с местными производителями. Летом этого года посетители приобрели там почти 200 тысяч товаров московских брендов, а свою продукцию представили более 600 производителей. Наибольшим спросом пользовались продукты питания, включая напитки и сладости, одежда, аксессуары, косметика и сувениры.

Ранее столичные парки, подведомственные департаменту культуры, открыли для бизнеса новые возможности участия в проекте "Зима в Москве". В прошлом сезоне там реализовали свыше 200 партнерских интеграций, а число организованных предпринимателями мероприятий превысило тысячу.

Формат сотрудничества компания выбирает сама: оформление новогодних елей и территории в стилистике проекта, собственная бренд-зона, участие в общей программе или рассказ о своей продукции на катках и трассах.