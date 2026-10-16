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16 октября, 15:35

В мире

KFC впервые за 40 лет заменит напитки Pepsi на Coca-Cola

Фото: 123RF.com/gelia

Американская сеть ресторанов быстрого питания KFC решила заменить напитки Pepsi на продукцию Coca-Cola в США в рамках сотрудничества впервые за 40 лет. Это произойдет с января 2027 года, сообщила пресс-служба компании.

Президент KFC в США Кэтрин Тан-Гиллеспи отметила, что новое сотрудничество с The Coca-Cola Company поможет обновить рестораны, расширить меню и привлечь гостей.

Компания Coca-Cola подтвердила соглашение, указав, что ее напитки поставят примерно в 3,6 тысячи заведений KFC в США. Планируется, что переход завершится к весне следующего года. В свою очередь, PepsiCo продолжит поставлять напитки в KFC за рубежом.

Агентство Reuters подчеркнуло, что в настоящее время PepsiCo пытается сдержать рост издержек, увеличить спрос в Северной Америке и справиться с давлением инвесторов.

Ранее The Coca-Cola Company на 10 лет продлила срок действия исключительного права на товарный знак с изображением бутылки. Изначально заявка была подана в декабре 1975 года, ее зарегистрировали в июле следующего года. Впоследствии компания многократно продлевала права, сейчас они будут действовать до 11 декабря 2035 года.

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