Американская Coca-Cola отсудила фирменное наименование у южноосетинской компании

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Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск американской компании The Coca-Cola Company и запретил ООО "Кока-кола Компания", зарегистрированному в Южной Осетии, использовать обозначение "Кока-кола" в фирменном наименовании. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявил представитель The Coca-Cola Company суду, в продаже был обнаружен поддельный товар, где на этикетке изготовителем значилась новосибирская компания "ПКВ", а производителем – южноосетинское юрлицо.

При неисполнении решения ответчик будет обязан выплачивать судебную неустойку в размере 1 тысячи рублей за каждый день. Эта сумма в 20 раз меньше той, которую требовала американская компания.

Ранее нидерландская компания Minikim Holland, которая владеет правами на комиксы Love is… и на серию соответствующих товарных знаков, направила в арбитражный суд Калужской области иск о взыскании более 132 миллионов рублей с производителя чипсов "Московский картофель" и торговой сети "Магнит".

По предварительной информации, в феврале – марте этого года "Московский картофель" использовал схожие с Love is… изображения мальчика и девочки в рамках рекламной акции "Любовь в каждой пачке" ко Дню влюбленных. Их размещали на внешней части и внутри упаковки чипсов, которые эксклюзивно продавались в сети "Магнит". Переработку изображений без согласия правообладателя подтвердила комиссия специалистов.