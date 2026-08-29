Студия "Маша и Медведь" подала в суд из-за прав к автору персонажей

Фото: кадр из мультфильма "Маша и Медведь"; режиссеры – Олег Кузовков, Олег Ужинов, Денис Червяцов; производство – Animaccord

Кузьминский суд Москвы приступит к рассмотрению иска студии "Маша и Медведь" об исключительных правах на персонажей к их автору Олегу Кузовкову. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на итоги предварительных слушаний.

Судья огласила решение назначить судебное заседание на 19 октября в 11:00 по московскому времени.

Как выяснилось в ходе разбирательства, Кузовков заключил договор об исключительных правах со студией "Маша и Медведь" в 2010 году. Однако после истечения установленного срока в 2025 году автор прекратил сотрудничество с истцом.

Позднее Кузовков заявил о планах спродюсировать полнометражный фильм про популярных мультгероев, производством которого займется компания Studio MiM. Эта компания анонсировала "обновленный образ персонажей", а завершить производство планируется к концу 2028 года.

После этих заявлений правообладатель сериала студия "Маша и Медведь" инициировала судебное разбирательство.

Ранее стало известно, что мультсериал "Маша и Медведь" стал одним из самых популярных детских проектов в Индонезии. Локализованный YouTube-канал мультфильма собрал около 6,4 миллиона подписчиков и более 5,2 миллиарда просмотров.

По словам экспертов, индонезийских зрителей привлекают понятный юмор, эмоциональная теплота и универсальные ценности, которые близки местной культуре. Дети легко воспринимают сюжет, а родители видят в мультфильме не только развлекательную, но и воспитательную составляющую.