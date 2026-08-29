Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 августа, 05:33

Шоу-бизнес

Студия "Маша и Медведь" подала в суд из-за прав к автору персонажей

Фото: кадр из мультфильма "Маша и Медведь"; режиссеры – Олег Кузовков, Олег Ужинов, Денис Червяцов; производство – Animaccord

Кузьминский суд Москвы приступит к рассмотрению иска студии "Маша и Медведь" об исключительных правах на персонажей к их автору Олегу Кузовкову. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на итоги предварительных слушаний.

Судья огласила решение назначить судебное заседание на 19 октября в 11:00 по московскому времени.

Как выяснилось в ходе разбирательства, Кузовков заключил договор об исключительных правах со студией "Маша и Медведь" в 2010 году. Однако после истечения установленного срока в 2025 году автор прекратил сотрудничество с истцом.

Позднее Кузовков заявил о планах спродюсировать полнометражный фильм про популярных мультгероев, производством которого займется компания Studio MiM. Эта компания анонсировала "обновленный образ персонажей", а завершить производство планируется к концу 2028 года.

После этих заявлений правообладатель сериала студия "Маша и Медведь" инициировала судебное разбирательство.

Ранее стало известно, что мультсериал "Маша и Медведь" стал одним из самых популярных детских проектов в Индонезии. Локализованный YouTube-канал мультфильма собрал около 6,4 миллиона подписчиков и более 5,2 миллиарда просмотров.

По словам экспертов, индонезийских зрителей привлекают понятный юмор, эмоциональная теплота и универсальные ценности, которые близки местной культуре. Дети легко воспринимают сюжет, а родители видят в мультфильме не только развлекательную, но и воспитательную составляющую.

Читайте также


судышоу-бизнес

Новый челлендж зумеров шокировал соцсети

Дети едят стиральный порошок на камеру

Читать
закрыть

Как работает женская интуиция?

Женщины действительно обладают более высокой эмоциональной чувствительностью и реактивностью

У представительниц женского пола межполушарные связи развиты сильнее

Читать
закрыть

Чем заняться в Москве в последние выходные лета?

Фестиваль искусств "Горький +" будет собирать гостей в Парке Горького

Желающие могут посетить необычные занятия по пилатесу с использованием светодиодных LED-масок

Читать
закрыть

Как изменится жизнь россиян с внедрением 5G?

Эксперты уверены: в будущем интернет может стать полностью беспроводным

Читать
закрыть

Что известно об убийстве вдовы бывшего вице-премьера Дагестана?

Подозрения пали на друга 17-летнего сына Каменевой

Читать
закрыть

Что известно о катастрофическом наводнении в Непале?

По предварительным данным, погибли 359 человек

Сотни пропали без вести, в том числе восемь россиян

Читать
закрыть

Почему планета вышла на траекторию вымирания?

Коэффициент рождаемости в мире опустился ниже уровня воспроизводства населения

Эксперты уверены: для решения демографических проблем стоит опираться на исторический опыт

Читать
закрыть

Что приготовила "Ночь кино" в Москве?

Все желающие смогут посетить тематические мастер-классы, увидеть знаковые фильмы

На ВДНХ можно научиться передавать сложные эмоции с помощью жестов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика