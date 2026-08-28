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28 августа, 23:23

Происшествия

Два человека пострадали в результате ДТП на Люблинской улице в Москве

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

На улице Люблинская автомобиль Mazda врезался в столб, в результате аварии травмы получили два человека. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на осведомленный источник.

Авария произошла в районе дома 147. На месте происшествия работают оперативные службы. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее ДТП с участием электробуса № 978 и мотоцикла произошло на улице Брусилова в Москве. По предварительным данным, мотоциклист врезался в электробус, проезжая перекресток на запрещающий сигнал светофора.

Еще одно ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внешней стороне 24-го километра МКАД в районе Каширского шоссе. По данным СМИ, столкнулись три грузовых автомобиля. Травмы получил один из водителей, который был зажат в кабине. Пострадавший деблокирован и передан медикам.

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