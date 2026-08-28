Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 августа, 22:42

Происшествия
Главная / Новости /

Corriere della Sera: смерч и град повредили достопримечательности в итальянской Кремоне

Смерч и град повредили достопримечательности в итальянской Кремоне

Фото: ТАСС/IMAGO/Tobias Hartl

Мощный смерч с сильным ветром и крупным градом обрушился на Кремону на севере Италии. Стихия повредила достопримечательности города, сообщает издание Corriere della Sera.

По данным газеты, обрушилась кровля одного из шпилей собора и крыша башни ратуши. Это единственное сохранившееся свидетельство самого древнего здания мэрии, на месте которого в 1206 году возвели нынешнее.

Удар стихии разбил сотни окон в центральной части города, серьезно пострадали окна здания ратуши. Десятки деревьев были вырваны с корнем или сломаны, некоторые упали на припаркованные автомобили.

Градины, по данным издания, достигали размера апельсина. Упавшие деревья и ветви перекрыли движение на улицах и площадях.

Последствия непогоды также зафиксированы в провинциях Мантуя и Павия. Там гроза повредила припаркованные автомобили и дома, повалила деревья. Из-за подтопления и упавших деревьев временно закрыли участок крупной автодороги в обоих направлениях.

Ранее торнадо обрушился на деревню Пома на юго-западе Франции, повредив более 300 домов. Пострадали 39 человек. Глава МВД Франции Лоран Нуньес назвал торнадо на редкость мощным. Из-за гроз в регионе действовал оранжевый уровень опасности.

Читайте также


происшествияпогодаза рубежом

Новый челлендж зумеров шокировал соцсети

Дети едят стиральный порошок на камеру

Читать
закрыть

Как работает женская интуиция?

Женщины действительно обладают более высокой эмоциональной чувствительностью и реактивностью

У представительниц женского пола межполушарные связи развиты сильнее

Читать
закрыть

Чем заняться в Москве в последние выходные лета?

Фестиваль искусств "Горький +" будет собирать гостей в Парке Горького

Желающие могут посетить необычные занятия по пилатесу с использованием светодиодных LED-масок

Читать
закрыть

Как изменится жизнь россиян с внедрением 5G?

Эксперты уверены: в будущем интернет может стать полностью беспроводным

Читать
закрыть

Что известно об убийстве вдовы бывшего вице-премьера Дагестана?

Подозрения пали на друга 17-летнего сына Каменевой

Читать
закрыть

Что известно о катастрофическом наводнении в Непале?

По предварительным данным, погибли 359 человек

Сотни пропали без вести, в том числе восемь россиян

Читать
закрыть

Почему планета вышла на траекторию вымирания?

Коэффициент рождаемости в мире опустился ниже уровня воспроизводства населения

Эксперты уверены: для решения демографических проблем стоит опираться на исторический опыт

Читать
закрыть

Что приготовила "Ночь кино" в Москве?

Все желающие смогут посетить тематические мастер-классы, увидеть знаковые фильмы

На ВДНХ можно научиться передавать сложные эмоции с помощью жестов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика