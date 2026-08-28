Corriere della Sera: смерч и град повредили достопримечательности в итальянской Кремоне

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Мощный смерч с сильным ветром и крупным градом обрушился на Кремону на севере Италии. Стихия повредила достопримечательности города, сообщает издание Corriere della Sera.

По данным газеты, обрушилась кровля одного из шпилей собора и крыша башни ратуши. Это единственное сохранившееся свидетельство самого древнего здания мэрии, на месте которого в 1206 году возвели нынешнее.

Удар стихии разбил сотни окон в центральной части города, серьезно пострадали окна здания ратуши. Десятки деревьев были вырваны с корнем или сломаны, некоторые упали на припаркованные автомобили.

Градины, по данным издания, достигали размера апельсина. Упавшие деревья и ветви перекрыли движение на улицах и площадях.

Последствия непогоды также зафиксированы в провинциях Мантуя и Павия. Там гроза повредила припаркованные автомобили и дома, повалила деревья. Из-за подтопления и упавших деревьев временно закрыли участок крупной автодороги в обоих направлениях.

Ранее торнадо обрушился на деревню Пома на юго-западе Франции, повредив более 300 домов. Пострадали 39 человек. Глава МВД Франции Лоран Нуньес назвал торнадо на редкость мощным. Из-за гроз в регионе действовал оранжевый уровень опасности.