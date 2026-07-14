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14 июля, 21:53

Происшествия

Смерч сорвал крыши домов и перевернул грузовик в Башкирии

Видео: MAX/SHOT

Рядом с селом Турумбет в Давлекановском районе Башкирии прошел мощный смерч. Видео разрушительного вихря распространилось в Сети.

На кадрах видно, как огромная воронка опускается к земле. Очевидцы сообщали, что стихия сорвала крыши домов и хозпостроек, повредила фасады зданий, а также перевернула грузовик.

Данные о возможных пострадавших уточняются. Специалисты оценивают последствия непогоды.

Несколько дней назад, 10 июля, смерч пронесся над селом Ургуново Учалинского района Башкирии. Он повредил трубы газопровода, электрические провода, снес крыши.

При этом вихрь затронул только часть села, в то время как в другой стороне Ургунова не наблюдалось ни дождя, ни ветра.

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