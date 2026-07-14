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14 июля, 21:17

Общество

Минобрнауки РФ задумалось об открытии университетских гостиниц

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Минобрнауки России выступило с инициативой в качестве эксперимента ввести новый тип студенческого жилья – университетские гостиницы. Об этом говорится в проекте постановления правительства, с ним ознакомилось РИА Новости.

Предполагается, что такие места размещения дали бы возможность молодым людям жить в более комфортных условиях. В частности, гостиницы предлагается обставить хорошей мебелью и сделать там качественный ремонт. При этом они должны быть доступны по стоимости. Вузы получат большие возможности для их администрирования.

Ведомство предлагает провести такой эксперимент в ряде университетов, которые находятся под патронажем Минобрнауки РФ, до 2028 года. Уточняется, что в нем будут участвовать учебные заведения, проявившие заинтересованность.

Статус университетских гостиниц сможет получить ограниченное количество общежитий. Речь идет только о тех, в которых был капитальный ремонт, или же тех, которые были недавно построены.

Ранее эксперты спрогнозировали всплеск цен на аренду жилья в августе в Москве и Санкт-Петербурге. Это связали с тем, что в конце лета в города приедут сменившие работу специалисты и студенты.

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