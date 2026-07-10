Риелтор Апрелев: стоимость аренды однушки в Москве может вырасти на 30% в августе 2026-го

Эксперты спрогнозировали скачок цен на аренду жилья уже в августе текущего года. С чем это связано и когда выгоднее всего снимать квартиру в столице, разбиралась Москва 24.
Всплеск спроса
Стоимость аренды однокомнатной квартиры в Москве составит в среднем 55–65 тысяч рублей уже в августе 2026 года, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на бизнес-эксперта Дмитрия Трепольского.
При этом жилье в Санкт-Петербурге обойдется примерно в 38–45 тысяч рублей, а в остальных мегаполисах-миллионниках – в 25–32 тысячи, отметил эксперт.
По словам Трепольского, конец лета станет наиболее затратным периодом для нанимателей из-за прогнозируемого роста цен на 4–7%, в отличие от июля, однако небольшие квартиры – однокомнатные и студии – прибавят в стоимости сразу 8–10%.
Эксперт объяснил, что высокие ставки по ипотеке также усиливают конкуренцию на рынке долгосрочного найма жилья. Многие семьи отказываются от покупки собственной недвижимости и продолжают снимать квартиры.
При этом дефицит качественных объектов позволяет собственникам активно поднимать цены, компенсируя инфляцию и растущие расходы на коммунальные услуги, добавил Тремпольский.
Ранее сообщалось, что в первом квартале 2026 года аренда жилья в Москве подешевела по сравнению с октябрем 2025-го, когда цены достигли исторического максимума – 66 тысяч рублей за однушку. К марту 2026-го стоимость закрепилась на уровне 60 тысяч. В целом студии и двухкомнатные квартиры подешевели на 3%, трехкомнатные – на 9%, четырех- и более – на 13%.
Цифры разнятся
При этом риелтор Олег Свиридов отметил в разговоре с Москвой 24, что озвученная средняя цена аренды однокомнатных квартир в 55–65 тысяч рублей сильно занижена.
По его словам, перед сентябрем главным образом востребовано жилье в районах, которые располагаются вокруг учебных заведений. Это юго-запад, север Москвы, центр столицы, где находится РЭУ имени Плеханова, Высшая школа экономики и так далее.
"Обычно студентам не нужны супердорогие квартиры: основная масса арендует практичные и надежные. И самый главный критерий – безопасное окружение, поэтому жилье в хороших жилых комплексах (ЖК), даже по цене чуть выше средней, уходит в первую очередь", – объяснил эксперт.
Если же рассчитывать на аренду в размере 50–55 тысяч рублей, то за эти деньги можно получить классическую однушку в советской девятиэтажке, расположенную, например, в районе метро "Юго-Западная". В целом к такому бюджету скорее относятся районы, находящиеся ближе к МКАД, и это практически не касается современного жилья, отметил эксперт.
"При этом в ТиНАО большой рынок предложений. В комплексах у метро "Пыхтино", "Коммунарка", "Рассказовка" много современного жилья. Стоимость аренды однокомнатной квартиры там будет зависеть от качества ремонта и площади. Можно что-то подыскать по цене от 55 тысяч в месяц", – указал Свиридов.
При этом, по мнению основателя Российской гильдии риелторов Константина Апрелева, в августе цены на аренду могут увеличиться минимум на 10% и максимум – на 30%.
"Уже с середины месяца стоимость обычно возрастает в среднем на 10–15%, поэтому, если квартира снимается на долгосрочный период, лучше делать это в июле. Такой подход приведет к существенной экономии", – порекомендовал эксперт в разговоре с Москвой 24.
Однако, если аренда не нужна сейчас, лучше подождать, добавил Апрелев.
Есть и другой тренд, но не связанный с сезонностью: это выход на рынок аренды построенного жилья. Например, люди теряют работу, но у них есть недвижимость, которую они инвестиционно приобретали для продажи или сдачи. Принимая решение выйти на рынок, меняется баланс: спрос на менее пригодное жилье снижается, и цены на него падают, добавил специалист.
"На квартиры более высокого качества, с отделкой, меньшего метража и хорошей транспортной доступностью – растут, потому что основные арендаторы – трудоспособные люди со стабильной работой или студенты, которым помогают родители. Они выбирают не "бабушкин ремонт", а современные квартиры", – рассказал Апрелев.
При этом эксперт порекомендовал всегда помнить о мошенниках, деятельность которых не зависит от сезонности. Узнать злоумышленников довольно просто: зачастую они предлагают снять жилье существенно ниже рынка.
"Следующее, что должно насторожить, – получение денег вперед без проверки собственника. Человек, не обладая правами на квартиру, заключает договор, берет средства, и арендатор в итоге остается без квартиры", – объяснил Апрелев.
В связи с этим эксперт посоветовал не вносить плату до просмотра жилья и заключения договора, а также не проверив документы, которые удостоверяют в праве на собственность или законное представительство. Важно подписывать документы с реально идентифицированным владельцем – не имеет смысла пытаться снимать жилье у непонятных людей с сомнительными правовыми историями, заключил он.