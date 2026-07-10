Риелтор Апрелев: стоимость аренды однушки в Москве может вырасти на 30% в августе 2026-го

Эксперты спрогнозировали скачок цен на аренду жилья уже в августе текущего года. С чем это связано и когда выгоднее всего снимать квартиру в столице, разбиралась Москва 24.

Всплеск спроса

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/

Стоимость аренды однокомнатной квартиры в Москве составит в среднем 55–65 тысяч рублей уже в августе 2026 года, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на бизнес-эксперта Дмитрия Трепольского.

При этом жилье в Санкт-Петербурге обойдется примерно в 38–45 тысяч рублей, а в остальных мегаполисах-миллионниках – в 25–32 тысячи, отметил эксперт.

По словам Трепольского, конец лета станет наиболее затратным периодом для нанимателей из-за прогнозируемого роста цен на 4–7%, в отличие от июля, однако небольшие квартиры – однокомнатные и студии – прибавят в стоимости сразу 8–10%.





Дмитрий Трепольский бизнес-эксперт Главной причиной станет традиционный сезонный всплеск спроса. Конец лета – период, когда в крупные города массово приезжают студенты и специалисты, сменившие работу перед началом делового сезона. Самые доступные квартиры в это время уходят с рынка буквально за считаные дни, а иногда и часы.

Эксперт объяснил, что высокие ставки по ипотеке также усиливают конкуренцию на рынке долгосрочного найма жилья. Многие семьи отказываются от покупки собственной недвижимости и продолжают снимать квартиры.

При этом дефицит качественных объектов позволяет собственникам активно поднимать цены, компенсируя инфляцию и растущие расходы на коммунальные услуги, добавил Тремпольский.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2026 года аренда жилья в Москве подешевела по сравнению с октябрем 2025-го, когда цены достигли исторического максимума – 66 тысяч рублей за однушку. К марту 2026-го стоимость закрепилась на уровне 60 тысяч. В целом студии и двухкомнатные квартиры подешевели на 3%, трехкомнатные – на 9%, четырех- и более – на 13%.

Цифры разнятся

При этом риелтор Олег Свиридов отметил в разговоре с Москвой 24, что озвученная средняя цена аренды однокомнатных квартир в 55–65 тысяч рублей сильно занижена.

По его словам, перед сентябрем главным образом востребовано жилье в районах, которые располагаются вокруг учебных заведений. Это юго-запад, север Москвы, центр столицы, где находится РЭУ имени Плеханова, Высшая школа экономики и так далее.

"Обычно студентам не нужны супердорогие квартиры: основная масса арендует практичные и надежные. И самый главный критерий – безопасное окружение, поэтому жилье в хороших жилых комплексах (ЖК), даже по цене чуть выше средней, уходит в первую очередь", – объяснил эксперт.





Олег Свиридов риелтор Возьмем район Садового кольца, район Плехановской академии: по моему опыту, студия в 35 квадратных метров в современном жилом комплексе будет стоить от 130 тысяч рублей. Если брать Мичуринский проспект, метро "Раменки", "Университет", то там однушка в современном ЖК (сданном, например, 4 года назад) стоит минимум 140 тысяч.

Если же рассчитывать на аренду в размере 50–55 тысяч рублей, то за эти деньги можно получить классическую однушку в советской девятиэтажке, расположенную, например, в районе метро "Юго-Западная". В целом к такому бюджету скорее относятся районы, находящиеся ближе к МКАД, и это практически не касается современного жилья, отметил эксперт.

"При этом в ТиНАО большой рынок предложений. В комплексах у метро "Пыхтино", "Коммунарка", "Рассказовка" много современного жилья. Стоимость аренды однокомнатной квартиры там будет зависеть от качества ремонта и площади. Можно что-то подыскать по цене от 55 тысяч в месяц", – указал Свиридов.

При этом, по мнению основателя Российской гильдии риелторов Константина Апрелева, в августе цены на аренду могут увеличиться минимум на 10% и максимум – на 30%.

"Уже с середины месяца стоимость обычно возрастает в среднем на 10–15%, поэтому, если квартира снимается на долгосрочный период, лучше делать это в июле. Такой подход приведет к существенной экономии", – порекомендовал эксперт в разговоре с Москвой 24.

Однако, если аренда не нужна сейчас, лучше подождать, добавил Апрелев.





Константин Апрелев основатель Российской гильдии риелторов В целом же самое комфортное время снимать квартиру на длительный период – с февраля по июнь, когда наступает самая благоприятная ситуация на рынке. В августе начинается первый поток. Второй всплеск – конец августа-сентябрь: люди приезжают в Москву в поисках новой работы и, найдя ее, начинают искать квартиру на длительный период. Третья волна – осень, когда добавляются иностранные студенты. После этих всплесков спроса начинается снижение цен.

Есть и другой тренд, но не связанный с сезонностью: это выход на рынок аренды построенного жилья. Например, люди теряют работу, но у них есть недвижимость, которую они инвестиционно приобретали для продажи или сдачи. Принимая решение выйти на рынок, меняется баланс: спрос на менее пригодное жилье снижается, и цены на него падают, добавил специалист.

"На квартиры более высокого качества, с отделкой, меньшего метража и хорошей транспортной доступностью – растут, потому что основные арендаторы – трудоспособные люди со стабильной работой или студенты, которым помогают родители. Они выбирают не "бабушкин ремонт", а современные квартиры", – рассказал Апрелев.

При этом эксперт порекомендовал всегда помнить о мошенниках, деятельность которых не зависит от сезонности. Узнать злоумышленников довольно просто: зачастую они предлагают снять жилье существенно ниже рынка.

"Следующее, что должно насторожить, – получение денег вперед без проверки собственника. Человек, не обладая правами на квартиру, заключает договор, берет средства, и арендатор в итоге остается без квартиры", – объяснил Апрелев.

В связи с этим эксперт посоветовал не вносить плату до просмотра жилья и заключения договора, а также не проверив документы, которые удостоверяют в праве на собственность или законное представительство. Важно подписывать документы с реально идентифицированным владельцем – не имеет смысла пытаться снимать жилье у непонятных людей с сомнительными правовыми историями, заключил он.