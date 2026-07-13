Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 июля, 21:19

Политика

Заявление Свириденко об отставке с поста премьера Украины поступило в Раду

Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Abdulhamid Hosbas

В Верховную раду поступило заявление Юлии Свириденко об отставке с поста премьера Украины. Об этом сообщил на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ) спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.

По его словам, парламент рассмотрит данное заявление в ближайшее время.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил о планах сменить правительство и отправить в отставку Свириденко. Он указал, что предложил ей "возглавить новое значимое направление".

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник связал планы Зеленского с перераспределением контроля над потоками западной финансовой помощи. По его мнению, решение о смене кабинета министров было принято под давлением внешних сил и связано с необходимостью избавиться от "кадрового наследия" бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

Читайте также


политиказа рубежом

Считается ли употребление мармеладных червяков отклонением?

Специалисты уверены: подобный внешний вид товара отрицательно влияет на детский пищевой выбор

Читать
закрыть

Что обострение конфликта на Ближнем Востоке означает для РФ?

Эксперты уверены: главный риск – глобальная неопределенность

Читать
закрыть

Сколько стоит подготовка первоклассника к школе в 2026 году?

В среднем сборы ученика обойдутся семье примерно в 30–50 тысяч рублей

Итоговая цена зависит от региона, требований школы и выбора производителей

Читать
закрыть

Чем отказ от отпуска угрожает здоровью?

Внезапная потеря сознания возможна при сильном переутомлении

Читать
закрыть

Чего ждать от надвигающейся на столицу "Бернадетт"?

Циклон принесет грозы, сильные порывы ветра и, возможно, град

Читать
закрыть

Остался ли маневр для снижения ключевой ставки в РФ?

В Банке России рассказали: что возможности для снижения ключевой ставки существенно сократились

Читать
закрыть

Почему россияне стали чаще покупать антистресс-пельмени?

Они стимулируют нервные окончания на рука, отправляя определенные сигналы в мозг

Читать
закрыть

Запретят ли делать маникюр детям до 14 лет?

Новый государственный стандарт на парикмахерские услуги вступит в силу с 1 декабря

При этом детям будет доступен щадящий гигиенический уход

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика