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В Верховную раду поступило заявление Юлии Свириденко об отставке с поста премьера Украины. Об этом сообщил на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ) спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.

По его словам, парламент рассмотрит данное заявление в ближайшее время.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил о планах сменить правительство и отправить в отставку Свириденко. Он указал, что предложил ей "возглавить новое значимое направление".

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник связал планы Зеленского с перераспределением контроля над потоками западной финансовой помощи. По его мнению, решение о смене кабинета министров было принято под давлением внешних сил и связано с необходимостью избавиться от "кадрового наследия" бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака.