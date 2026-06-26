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Супруга украинского президента Владимира Зеленского Елена в интервью The Sun с улыбкой сказала, что украинский конфликт длится слишком долго, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Такое поведение разозлило многих украинцев: они указали на то, что ее слова звучали неестественно. Многие также заявили, что жена украинского лидера, судя по всему, в тот момент думала о своих "походах по магазинам в Париже", а не о жителях своей страны.

Ранее Зеленская сказала, что чувствует себя так, словно близка к психологическому истощению. Она объяснила, что должна сохранять самообладание ради своих детей и ради украинцев и это давит на нее.

Однако позже в СМИ появилась информация о том, что она купила гиперкар Bugatti Tourbillon за 4,5 миллиона евро – один из самых дорогих спортивных автомобилей в мире.

