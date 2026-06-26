"Осторожно, Москва": девушка узнала об измене парня после видео с нарушителями на самокате

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москвичка узнала об измене возлюбленного благодаря сообщению о нарушении правил использования самоката, сообщает телеграм-канал "Осторожно, Москва".

По словам девушки, она обнаружила видео, автор которого снял нарушающих правила самокатчиков. На кадрах она заметила мужчину и женщину, которые использовали одно средство индивидуальной мобильности (СИМ) на двоих.

Присмотревшись, она поняла, что самокатом управлял ее возлюбленный, а за его спиной находилась другая девушка. Так она узнала об измене.

"Она добавила, что такие поездки могут закончиться не только штрафом до 100 тысяч рублей от сервиса, но и расставанием", – говорится в публикации.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин предложил штрафовать супругов на 20 тысяч рублей за измену в браке. По его мнению, необходимо ввести подобные меры ответственности. Особенно это касается тех, у кого есть дети, подчеркнул он.