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26 июня, 20:13

Регионы

В Сочи заметили бушующие смерчи в Черном море

Фото: телеграм-канал "Мой Сочи Краснодарский край"

Смерчи наблюдаются в Черном море у берегов Сочи, сообщили жители и гости курорта в соцсетях. В подтверждение своих слов пользователи выкладывают фотографии и видеозаписи со стихией.

На одном из видео администраторы пляжа призывают граждан освободить территорию. На кадрах видно, что все отдыхающие находятся на берегу, в воде никого нет.

"Уважаемые гости! В связи с резким ухудшением погоды покидаем пляж!" – сказал администратор пляжа в громкоговоритель за кадром.

Еще один видеоролик опубликовал кулинарный блогер. Он рассказал, что увидел смерч у пляжа вблизи реки Мзымта.

"Ребята, вот это смерч! У нас гроза началась. Смотрите, он все шире, шире! Прямо у берега! Смерч <...> первый раз так близко вижу", – прокомментировал блогер.

О возможном появлении смерчей над морем в Сочи и Сириусе предупреждала ранее администрация города-курорта. В связи с этим было объявлено штормовое предупреждение на участке Магри – Веселое.

Кроме того, смерчи могут сформироваться над Черным морем у побережья Краснодарского края от Анапы до Магри. Опасность сохранится до конца суток 26 июня, а также утром, днем и вечером 27-го числа.

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