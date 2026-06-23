Ураган снес купол с 200-летнего храма в Челябинской области

Фото: vk.com/Покрова Пресвятой Богородицы с. Большой Куяш

Ураган сорвал малый купол с крестом с 200-летнего храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе Большой Куяш в Челябинской области. Об этом сообщается в соцсетях храма.

Повреждения из-за непогоды также получили секции кованого ограждения и столбики. При этом пострадавшие среди людей отсутствуют. В связи со случившемся представители храма призвали неравнодушных помочь разобрать обломки и убрать территорию.

"Необходимо срочно закрыть образовавшуюся брешь в крыше, чтобы в случае дождя вода не попадала внутрь", – уточняется в посте.

Согласно опубликованным в Сети фотографиям с места, обломки упали на забор и частично разрушили его. Сам купол также поврежден. Специалисты, осмотревшие повреждения, уже оценили ущерб и приняли решение о восстановлении конструкции и креста.

Накануне, 22 июня, в соседней Свердловской области прошел мощный смерч. В результате в Кушве пострадали 16 человек, а повреждения получили 25 автомобилей и 15 линий электропередачи. Более того, 32 частных дома были полностью разрушены. В муниципалитете введен режим ЧС.

Внешнее электроснабжение удалось вернуть спустя сутки. Сотрудники свердловского филиала "Россети Урал" восстановили подачу электроэнергии по сети 35–110 киловольт потребителям, задействовав более 50 человек и 25 единиц техники. При этом для электроснабжения социально значимых объектов применяются резервные источники питания.

