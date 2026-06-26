Роспотребнадзор запретил купание в зоне отдыха "Тропарево"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Управление Роспотребнадзора по Москве не рекомендует купаться в зоне отдыха "Тропарево" на юго-западе города. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным лабораторных исследований, качество воды в Теплостанском пруду не соответствует требованиям по микробиологическим показателям. На территории уже установили знаки о запрете купания.

При этом в Москве есть шесть зон, где купаться разрешено:



озеро "Белое";

Путяевский пруд № 1;

Школьное озеро;

"Серебряный бор – 2";

"Серебряный бор – 3";

Пионерский пруд.

Управление Роспотребнадзора ранее уже запрещало купаться в зоне отдыха "Тропарево" по аналогичной причине. Однако спустя время ведомство сняло ограничения из-за получения удовлетворительных результатов исследований воды.

Также купание временно запретили в зоне отдыха "Большой городской пруд" и на пляже "Динамо", поскольку там ухудшилось качество воды. В настоящее время эти территории используются только для отдыха без купания.