26 июня, 19:56Город
Роспотребнадзор запретил купание в зоне отдыха "Тропарево"
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Управление Роспотребнадзора по Москве не рекомендует купаться в зоне отдыха "Тропарево" на юго-западе города. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По данным лабораторных исследований, качество воды в Теплостанском пруду не соответствует требованиям по микробиологическим показателям. На территории уже установили знаки о запрете купания.
При этом в Москве есть шесть зон, где купаться разрешено:
- озеро "Белое";
- Путяевский пруд № 1;
- Школьное озеро;
- "Серебряный бор – 2";
- "Серебряный бор – 3";
- Пионерский пруд.
Управление Роспотребнадзора ранее уже запрещало купаться в зоне отдыха "Тропарево" по аналогичной причине. Однако спустя время ведомство сняло ограничения из-за получения удовлетворительных результатов исследований воды.
Также купание временно запретили в зоне отдыха "Большой городской пруд" и на пляже "Динамо", поскольку там ухудшилось качество воды. В настоящее время эти территории используются только для отдыха без купания.
Температура на водоемах в Москве составляет от 17 до 22 градусов