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26 июня, 19:56

Город

Роспотребнадзор запретил купание в зоне отдыха "Тропарево"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Управление Роспотребнадзора по Москве не рекомендует купаться в зоне отдыха "Тропарево" на юго-западе города. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным лабораторных исследований, качество воды в Теплостанском пруду не соответствует требованиям по микробиологическим показателям. На территории уже установили знаки о запрете купания.

При этом в Москве есть шесть зон, где купаться разрешено:

  • озеро "Белое";
  • Путяевский пруд № 1;
  • Школьное озеро;
  • "Серебряный бор – 2";
  • "Серебряный бор – 3";
  • Пионерский пруд.

Управление Роспотребнадзора ранее уже запрещало купаться в зоне отдыха "Тропарево" по аналогичной причине. Однако спустя время ведомство сняло ограничения из-за получения удовлетворительных результатов исследований воды.

Также купание временно запретили в зоне отдыха "Большой городской пруд" и на пляже "Динамо", поскольку там ухудшилось качество воды. В настоящее время эти территории используются только для отдыха без купания.

Температура на водоемах в Москве составляет от 17 до 22 градусов

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