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26 июня, 13:05

Регионы

В Анапе 72 пляжа получили разрешение на открытие сезона

Фото: МАХ/"Оперативный штаб – Краснодарский край"

Разрешение на открытие пляжного сезона получили 72 пляжа Анапы, еще 8 объектов проходят экспертизу. Об этом сообщили в правительстве России по итогам заседания комиссии по координации работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации после крушения танкеров в Керченском проливе.

Как отметили в кабмине, на пострадавших от мазута участках продолжается отсыпка дополнительного слоя чистого песка. Работы находятся на контроле Роспотребнадзора.

При этом с начала работ по ликвидации разлива нефтепродуктов специалисты очистили уже более 3,6 тысячи километров береговой линии, в том числе повторно. В специализированные организации вывезли около 185,3 тысячи тонн загрязненного песка и грунта.

Также ведется мониторинг акватории Черного моря, побережья Краснодарского края и Республики Крым. По данным правительства, за прошедшее время новых случаев выброса нефтепродуктов зафиксировано не было, а на космических снимках в районе крушения танкеров подтвержденных пятен нефтепродуктов не обнаружили.

Побережье Черного моря оказалось загрязнено мазутом в конце 2024 года из-за крушения танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". К ЧП привело нарушение сезонных ограничений на судоходство.

В апреле прошлого года Роспотребнадзор признал 141 пляж Анапы и 9 пляжей Темрюкского района непригодными для купания, однако уже в мае более 5 километров пляжной территории засыпали новым песком. 1 июня в Анапе открылся купальный сезон, он продлится до 30 сентября.

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