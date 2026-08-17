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17 августа, 09:28

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Die Welt: ВСУ скрывают статистику перехватов ракет из-за паники на Украине

СМИ объяснили, почему ВСУ скрывают статистику перехватов ракет

Фото: ТАСС/DPA/Picture-Alliance/Bernd Wüstneck

Украинские военные намеренно не публикуют данные о перехваченных российских ракетах, чтобы не вызывать панику среди населения. Об этом сообщает RT со ссылкой на Die Welt.

"Эта статистика сейчас выглядит очень катастрофично. И это, естественно, пугает людей", – объяснил корреспондент Ибрагим Набар, который в настоящий момент находится в Киеве.

Он напомнил, что ВВС Украины уже официально объявили, что больше не будут раскрывать эти данные.

Ранее СМИ выяснили, что на Украине есть несколько подземных предприятий, где налажено производство беспилотников. Утверждалось, что за день один такой завод может выпускать более 200 дронов. Например, там создают БПЛА FP1.

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