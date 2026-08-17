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17 августа, 10:30

Общество

Дожди ожидаются в столичном регионе на рабочей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Теплая, но местами дождливая погода ожидается в столичном регионе в течение рабочей недели, 17–21 августа. Об этом RT заявил синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

Локальные осадки возможны с понедельника, 17 августа, по четверг, 20 августа. При этом сильных дождей не будет.

В понедельник и вторник, 17–18-го числа, ожидаются прояснения, отметил синоптик. В среду и четверг, 19–20 августа, вероятность осадков выше, но уже в пятницу, 21-го числа, будет солнечно и без дождей.

При этом днем в течение недели столбики термометров покажут от плюс 21 до плюс 26 градусов. Однако при возникновении дождей и облаков они будут опускаться до 19–21 градуса. В ночное время в области ожидается около 9–14 градусов, а в центре Москвы – порядка 16–18 градусов.

Всю неделю в столичном регионе будет преобладать южный ветер со скоростью от 4 до 9 метров в секунду, добавил специалист. В среду возможны порывы до 12–17 метров в секунду, а к концу недели скорость ветра составит 3–6 метров в секунду.

Атмосферное давление в первую половину недели составит около 742 миллиметров ртутного столба, а к пятнице достигнет 747 миллиметров.

Тем временем лето 2026 года может стать самым холодным в столице с 2009 года. Максимальная температура воздуха в этом году равнялась плюс 30,7 градуса и отмечалась 2 августа. Вместе с тем 13 августа погода в Москве стала самой холодной с начала лета.

Летняя погода сохранится в Москве на предстоящей неделе

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