Российские средства ПВО сбили 861 вражеский БПЛА за сутки

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки уничтожили 861 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России.

Кроме того, были сбиты четыре управляемые авиационные бомбы и реактивный снаряд американской системы залпового огня HIMARS.

Также оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия поразили места хранения беспилотников, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Удары нанесены в 148 районах.

Ранее в Ростовской области водитель бензовоза получил множественные ожоги при атаке беспилотника. Инцидент произошел в Киселевском сельском поселении. Пострадавшего доставили в реанимацию городской больницы Новошахтинска в тяжелом состоянии, ему оказывают всю необходимую помощь.

