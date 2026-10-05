В Минэкологии Подмосковья рассказали о подготовке змей к спячке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С наступлением холодов змеи в Подмосковье стали менее активными и начали готовиться к зимней спячке. Об этом сообщили в Министерстве экологии Московской области.

Министр экологии и природопользования Тихон Фирсов рассказал, что в регионе обитают три вида змей – медянка, уж и обыкновенная гадюка, причем все они занесены в Красную книгу Московской области. Чаще всего в лесах и возле водоемов встречаются ужи и гадюки.

Перед спячкой пресмыкающиеся ищут укромные места, где смогут пережить период низких температур. Они прячутся в трещинах почвы, под корнями, в заброшенных норах грызунов и других подходящих укрытиях. На холоде змеи становятся малоподвижными, из-за чего могут легче стать добычей естественных врагов. Кроме того, перед зимовкой они иногда собираются в группы.

В Минэкологии отметили, что распространенное мнение о повышенной агрессивности змей перед анабиозом не подтверждается герпетологами. Тем не менее при обнаружении скопления рептилий рекомендуется обойти его стороной и не пытаться приблизиться.

В ведомстве также напомнили, что все три вида находятся под особой охраной. Причинение им вреда может повлечь административный штраф.

Отличить ужа от гадюки можно по нескольким признакам. У первого на голове обычно заметны желтые пятна, напоминающие "очки", а сама голова имеет округлую форму. У гадюки голова треугольная. Еще одно отличие связано со зрачками – у ужа они круглые, а у ядовитой гадюки имеют вертикальную форму.

Специалисты призвали жителей не мешать змеям готовиться к зиме и не приближаться к ним при случайной встрече.

Ранее герпетолог и серпентолог Владимир Черлин предупреждал, что до наступления устойчивых холодов жители Подмосковья рискуют встретить гадюк во время прогулок, сбора грибов и ягод. Змеи не нападают на людей первыми и обычно кусают, только если человек случайно наступает на них или пытается поймать либо убить. При этом при сборе грибов и ягод он советовал предварительно шевелить траву и листья палкой, а при встрече со змеей держаться от нее на расстоянии не менее 1,5 метра.