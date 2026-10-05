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05 октября, 13:39

Транспорт

Маломобильные контролеры "Московского паркинга" завершили работу на улицах до весны

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Маломобильные контролеры "Московского паркинга" завершили сезонную работу на улицах столицы и до весны перейдут в сервисные центры Московского транспорта, сообщила пресс-служба Дептранса.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что контролеры помогают выявлять недочеты в городской инфраструктуре и делать ее комфортнее для людей с инвалидностью. По его словам, в этом году специалисты передали префектурам информацию о 239 проблемных участках.

В течение года контролеры выявляли труднопроходимые места на тротуарах и участки без съездов с бордюров. По обнаруженным недостаткам они составляли заявки на исправление и направляли их в префектуры города. Кроме того, специалисты следили за соблюдением правил парковки на местах, предназначенных для людей с инвалидностью.

Ранее в Москве официально завершился мотосезон 2026 года. В Дептрансе призвали мотоциклистов отказаться от поездок из-за похолодания, повышающего риск ДТП, и дождаться следующего сезона. В ведомстве также отметили, что сотрудники круглосуточно дежурят на дорогах, оперативно реагируют на обращения экстренных служб и помогают устранять последствия аварий.

Более 500 шлагбаумов установили в московских дворах в этом году

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