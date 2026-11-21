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В Зеленограде устранили аварию на магистральном газопроводе диаметром 300 миллиметров. Об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Трактор повредил газопровод во время работ на проспекте Генерала Алексеева. Из ближайшего здания эвакуировали порядка 250 человек.

По словам представителя экстренных служб столицы, концентрация газа в воздухе в районе аварии была превышена. Место выхода газа огородили, туда вызвали аварийную бригаду "Мосгаза".

"Авария на газопроводе устранена бригадами "Мосгаза", пострадавших нет", – сказал представитель экстренных служб столицы.

Ранее в ТиНАО приступили к строительству газопровода высокого давления протяженностью более 4,7 километра. Трасса пройдет через Вороновское и Михайлово-Ярцевское поселения, часть работ затронет особо охраняемую природную территорию.

На участках пересечения с реками, дорогами и инженерными сетями применят технологии подземной прокладки, чтобы снизить воздействие на окружающую среду. На данный момент готовность объекта составляет 20%.

