Подмосковные хирурги спасли мужчину от пожизненной инвалидности после ДТП

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Врачи Подольской областной клинической больницы спасли пациента от пожизненной инвалидности после ДТП. Об этом говорится на сайте министерства здравоохранения Московской области.

При поступлении в медучреждение мужчина находился в крайне тяжелом и нестабильном состоянии. Он жаловался на головную боль и боли в плечах, онемение пальцев рук, ограничение подвижности конечностей.

"Компьютерная томография выявила сочетанную травму: сотрясение головного мозга, тяжелое повреждение спинного мозга и переломы шейных позвонков. Без экстренного лечения пациенту грозила пожизненная инвалидность: обездвиженность, утрата чувствительности и функции тазовых органов", – дополнили в ведомстве.

Как отметил заведующий отделением нейрохирургии Михаил Землянский, мужчине провели экстренную операцию. Хирурги удалили повреждeнный пятый шейный позвонок, освободили спинной мозг от сдавления и восстановили стабильность позвоночника с помощью трубчатого импланта, титановой пластины и миниатюрных винтов.

Операция длилась 1 час 55 минут. Она проводилась под контролем рентгеновского изображения. Врачи использовали современный нейрохирургический микроскоп и микрохирургические инструменты.

У пациента восстановилась чувствительность, он снова может двигать конечностями. Сейчас мужчина проходит курс реабилитации, восстанавливается под наблюдением специалистов.

Ранее в Москве хирурги спасли пациентку с 7-сантиметровой опухолью в сердце. Обследование показало редкую и опасную опухоль – она крепилась к аортальному клапану и находилась в просвете аорты.

Для устранения проблемы кардиохирурги решили на несколько минут полностью остановить кровообращение и охладить организм, что позволило безопасно открыть аорту и удалить опухоль целиком. Операция прошла успешно.