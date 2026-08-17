Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 августа, 09:24

Происшествия

В Москве задержали троих мужчин, продававших поддельный кофе под известным брендом

Фото: МАХ/"Ирина Волк"

В Москве задержали троих мужчин, подозреваемых в незаконной продаже контрафактного кофе под известным брендом. Об этом сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в МАХ.

По данным полиции, подозреваемые приобретали упаковки с незаконно размещенными товарными знаками российских правообладателей, после чего фасовали в них поддельный растворимый кофе.

Контрафакт сообщники продавали через популярный маркетплейс. Они размещали объявления о продаже продукции, а заказы передавали покупателям через пункт выдачи на Ярославском шоссе.

Подозреваемых задержали в Московском регионе при силовой поддержке сотрудников Росгвардии. Во время обысков в квартирах и гаражных боксах полицейские обнаружили документы, деньги, оборудование для фасовки, упаковочные материалы и более тысячи экземпляров поддельного кофе.

Изъятую продукцию направили на экспертизу. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 180 УК РФ ("Незаконное использование средств индивидуализации"). Фигуранты находятся под домашним арестом.

Ранее столичные оперативники задержали двух мужчин, которые с 2019 года обманывали покупателей автозапчастей через сервис объявлений. Они размещали объявления с фото с иностранных сайтов, указывали отдаленные города для осмотра, а после перевода денег отправляли поддельные накладные и никогда не высылали товары. Установлено не менее 90 эпизодов мошенничества.

Читайте также


происшествиягород

Почему ледники уходят со скоростью 40 метров в год?

Причина – глобальное потепление и связанные с ним климатические изменения

В отдельных бассейнах в ближайшие десятилетия изменится сезонное распределение воды

Читать
закрыть

Как нейросети уничтожают мозг школьников?

Школьники стремительно теряют способность к запоминанию и анализу информации

Читать
закрыть

Чем опасны назальные спреи для загара?

Сейчас препарат не зарегистрирован и не разрешен к применению

Читать
закрыть

Чем опасно появление осенних жигалок в Москве и области?

Осенние жигалки способны переносить серьезные заболевания

Читать
закрыть

Где в России чаще всего теряются дети и как их защитить?

Дети теряются в общественных местах (транспорт, торговые центры, кинотеатры, парки)

Читать
закрыть

Как проголосовать дистанционно?

Голосовать онлайн можно без предварительной регистрации на выборы

Система ДЭГ прошла все публичные тестирования, выдержала нагрузки и попытки взлома

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам рекордных снегопадов предстоящей зимой?

Будущая зима станет "контрастной и богатой на погодные сюрпризы"

Не обойдет это стороной и столицу

Читать
закрыть

Стоит ли покупать "убитые" квартиры в центре Москвы?

Такой лот может быть выгоден при условии полного расчета проекта

Первое, что необходимо проверять до покупки, – дом в целом

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика