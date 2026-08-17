В Москве задержали троих мужчин, продававших поддельный кофе под известным брендом

Фото: МАХ/"Ирина Волк"

В Москве задержали троих мужчин, подозреваемых в незаконной продаже контрафактного кофе под известным брендом. Об этом сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в МАХ.

По данным полиции, подозреваемые приобретали упаковки с незаконно размещенными товарными знаками российских правообладателей, после чего фасовали в них поддельный растворимый кофе.

Контрафакт сообщники продавали через популярный маркетплейс. Они размещали объявления о продаже продукции, а заказы передавали покупателям через пункт выдачи на Ярославском шоссе.

Подозреваемых задержали в Московском регионе при силовой поддержке сотрудников Росгвардии. Во время обысков в квартирах и гаражных боксах полицейские обнаружили документы, деньги, оборудование для фасовки, упаковочные материалы и более тысячи экземпляров поддельного кофе.

Изъятую продукцию направили на экспертизу. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 180 УК РФ ("Незаконное использование средств индивидуализации"). Фигуранты находятся под домашним арестом.

Ранее столичные оперативники задержали двух мужчин, которые с 2019 года обманывали покупателей автозапчастей через сервис объявлений. Они размещали объявления с фото с иностранных сайтов, указывали отдаленные города для осмотра, а после перевода денег отправляли поддельные накладные и никогда не высылали товары. Установлено не менее 90 эпизодов мошенничества.