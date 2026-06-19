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Роспотребнадзор выдал разрешение на открытие пляжного сезона 58 пляжам Анапы. Об этом сообщила пресс-служба правительства России.

Данный вопрос обсуждался в рамках заседания комиссии для координации работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе. Его провел вице-премьер РФ Виталий Савельев.

Сейчас, по его словам, на пострадавших от разлива мазута пляжах Анапы продолжается отсыпка чистого песка. Весь процесс контролирует Роспотребнадзор.

"Уже получили все разрешительные документы 58 пляжей. Еще 10 проходят экспертизу", – добавил Савельев.

В конце 2024 года побережье Черного моря оказалось загрязнено мазутом. Крушение потерпели танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Причиной аварии стало нарушение сезонных ограничений на судоходство.

Весной прошлого года Роспотребнадзор объявил 141 пляж Анапы и 9 пляжей Темрюкского района непригодными для купания. Однако уже в мае более 5 километров пляжной зоны засыпали свежим песком. Купальный сезон в Анапе начался 1 июня, он продлится до 30 сентября.