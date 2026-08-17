Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 августа, 06:41

Происшествия

Семь человек погибли в давке у храма в Индии

Фото: ТАСС/IMAGO/Hindustan Times

По меньшей мере семь человек стали жертвами давки во время религиозного мероприятия у храма Ашок Дхам в северо-восточном индийском штате Бихар. Об этом сообщает издание ANI со ссылкой на местную полицию.

По предварительным данным, причиной трагедии стало падение столба линии электропередачи: люди получили удар током, что спровоцировало давку. Точную причину назовут после тщательной проверки всех обстоятельств.

Также сообщается о нескольких десятках пострадавших, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел утром 17 августа, когда у храма собралось множество верующих для молитвы и ритуального омовения водой в честь индуистского бога Шивы. Предварительно, из-за большого наплыва людей на месте находилось около 50 тысяч паломников.

Ранее автобус перевернулся в провинции Наама на северо-западе Алжира. В результате аварии погибли шесть человек, еще 31 получил ранения различной степени тяжести.

Еще одна трагедия произошла в Колумбии, где шесть человек погибли в результате взрыва на шахте в департаменте Кундинамарка. Погибшие были заблокированы в шахте. Позже спасатели обнаружили их тела. Еще один шахтер смог выбраться на поверхность самостоятельно.

Новости мира: пять человек погибли в Чаде из-за наводнения

Читайте также


происшествияза рубежом

Почему ледники уходят со скоростью 40 метров в год?

Причина – глобальное потепление и связанные с ним климатические изменения

В отдельных бассейнах в ближайшие десятилетия изменится сезонное распределение воды

Читать
закрыть

Как нейросети уничтожают мозг школьников?

Школьники стремительно теряют способность к запоминанию и анализу информации

Читать
закрыть

Чем опасны назальные спреи для загара?

Сейчас препарат не зарегистрирован и не разрешен к применению

Читать
закрыть

Чем опасно появление осенних жигалок в Москве и области?

Осенние жигалки способны переносить серьезные заболевания

Читать
закрыть

Где в России чаще всего теряются дети и как их защитить?

Дети теряются в общественных местах (транспорт, торговые центры, кинотеатры, парки)

Читать
закрыть

Как проголосовать дистанционно?

Голосовать онлайн можно без предварительной регистрации на выборы

Система ДЭГ прошла все публичные тестирования, выдержала нагрузки и попытки взлома

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам рекордных снегопадов предстоящей зимой?

Будущая зима станет "контрастной и богатой на погодные сюрпризы"

Не обойдет это стороной и столицу

Читать
закрыть

Стоит ли покупать "убитые" квартиры в центре Москвы?

Такой лот может быть выгоден при условии полного расчета проекта

Первое, что необходимо проверять до покупки, – дом в целом

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика