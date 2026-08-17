Семь человек погибли в давке у храма в Индии

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По меньшей мере семь человек стали жертвами давки во время религиозного мероприятия у храма Ашок Дхам в северо-восточном индийском штате Бихар. Об этом сообщает издание ANI со ссылкой на местную полицию.

По предварительным данным, причиной трагедии стало падение столба линии электропередачи: люди получили удар током, что спровоцировало давку. Точную причину назовут после тщательной проверки всех обстоятельств.

Также сообщается о нескольких десятках пострадавших, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел утром 17 августа, когда у храма собралось множество верующих для молитвы и ритуального омовения водой в честь индуистского бога Шивы. Предварительно, из-за большого наплыва людей на месте находилось около 50 тысяч паломников.

Ранее автобус перевернулся в провинции Наама на северо-западе Алжира. В результате аварии погибли шесть человек, еще 31 получил ранения различной степени тяжести.

Еще одна трагедия произошла в Колумбии, где шесть человек погибли в результате взрыва на шахте в департаменте Кундинамарка. Погибшие были заблокированы в шахте. Позже спасатели обнаружили их тела. Еще один шахтер смог выбраться на поверхность самостоятельно.