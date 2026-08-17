Силы ПВО ликвидировали 205 украинских БПЛА над регионами РФ за ночь

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили и уничтожили 205 украинских беспилотников над регионами России минувшей ночью. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В частности, дроны самолетного типа перехвачены над территориями Волгоградской, Брянской, Астраханской, Калужской, Белгородской, Курской, Воронежской и Ростовской областей, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее в Луганской Народной Республике (ЛНР) один человек погиб, еще четверо получили ранения в результате ударов вражеских БПЛА. Погибшим оказался водитель "Газели", которую дроны атаковали в Белокуракинском муниципальном округе.

До этого в поселке Авдотьино в Донецкой Народной Республике (ДНР) мужчина погиб после удара украинского беспилотника по учреждению культуры. Кроме того, в Белгородской области в поселке Красная Яруга дрон атаковал автомобиль. В результате пострадали две женщины.

