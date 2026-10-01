Новый тематический билет "Единый" посвятили месяцу московской промышленности

Фото: МАХ/"Дептранс Москвы"

В Москве выпустили новый тематический билет "Единый", посвященный месяцу промышленности, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

В октябре город проведет серию мероприятий, призванных развивать промышленный потенциал Москвы. Среди них – экскурсии на предприятия, открытые лекции, Московский инвестиционно-промышленный форум и хакатон "Открой#Моспром".

Приобрести тематический билет можно в кассах и автоматах по продаже билетов на станциях метро.

В ведомстве ранее сообщили, что к 35-летию Федеральной таможенной службы в столице выпущена тематическая карта "Тройка". Дизайн основан на главном здании ФТС.

Купить новую карту можно на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах метро на станциях "Маяковская", "Трубная" и МЦК Измайлово, в интернет-магазине метро и на маркетплейсах.

