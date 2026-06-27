Военные США нанесли новые удары по Ирану

Фото: depositphotos/Lindasj2

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) официально подтвердило нанесение точечных ударов по территории Ирана. Как говорится в заявлении командования, операция стала ответом на нарушение режима прекращения огня и атаку на коммерческое судоходство.

По данным американской стороны, иранские силы 25 июня атаковали дронами-камикадзе грузовое судно M/V Ever Lovely, следовавшее под флагом Сингапура через Ормузский пролив. В ответ американская авиация нанесла удары по ключевым элементам иранской военной инфраструктуры.

Целями стали склады ракетного вооружения и беспилотных летательных аппаратов, а также прибрежные радиолокационные объекты. В CENTCOM подчеркнули, что нападение на гражданское судно является грубым нарушением свободы судоходства и действующих договоренностей.

Ситуация на Ближнем Востоке осложнилась в феврале 2026 года после того, как США и Израиль нанесли удар по иранским объектам, а также ликвидировали верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи.

В ответ Тегеран атаковал американские базы в регионы и израильские объекты, после чего закрыл для судоходства Ормузский пролив.