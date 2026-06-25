WSJ: Иран атаковал сингапурское грузовое судно в Ормузском проливе

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Корпус стражей исламской революции (КСИР) совершил атаку на коммерческое судно, следовавшее под флагом Сингапура. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники среди официальных лиц США.

Инцидент произошел у побережья Омана. Атаке предшествовало предупреждение военно-морских сил Ирана, адресованное гражданским судам, о недопустимости движения по маршрутам в проливе, не согласованным с Тегераном. Спустя несколько часов после этого предупреждения и было атаковано грузовое судно.

Сославшись на данные Британской организации по координации морских торговых перевозок (UKMTO), журналисты уточнили, что в результате случившегося была повреждена капитанская рубка. При этом никто из членов экипажа не пострадал.

Ситуация на Ближнем Востоке осложнилась в феврале 2026 года после того, как США и Израиль нанесли удар по иранским объектам, а также ликвидировали верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи.

В ответ Тегеран атаковал американские базы в регионы и израильские объекты, после чего закрыл для судоходства Ормузский пролив.