Мэр Москвы сообщил об уничтожении 51-го БПЛА, летевшего к столице

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Системы ПВО Минобороны РФ сбили еще один беспилотник, который летел на Москву в пятницу, 26 июня. Об этом в MAX сообщил Сергей Собянин.

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Атака БПЛА на российскую столицу началась ночью 26 июня. К настоящему моменту уничтожен уже 51 дрон.

Из-за сложившейся ситуации аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами. Меры приняты в связи с введением ограничений на использование воздушного пространства. Пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании полетов.