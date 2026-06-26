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26 июня, 09:43

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ТАСС: ночная атака беспилотников ВСУ стала крупнейшей с начала года

Ночная атака беспилотников ВСУ стала крупнейшей с начала года

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Атака украинских беспилотников в ночь на 26 июня, в ходе которой российские средства ПВО сбили и перехватили 660 БПЛА, стала самой массированной с начала года. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на подсчеты на основе данных Минобороны России.

Предыдущий крупнейший налет был отражен 17 мая. Тогда силы противовоздушной обороны уничтожили 556 беспилотников. В ночь на 18 июня было сбито и перехвачено 555 БПЛА.

Среди других наиболее масштабных атак этого года – налет 6 июня, когда ПВО уничтожила 376 украинских беспилотников. 3 июня были сбиты 354 БПЛА, 10 июня – 326, а 11-го – 330 беспилотников.

На подлете к Москве за ночь, как сообщал Сергей Собянин, уничтожили 47 вражеских беспилотников.

Из-за продолжающихся атак дронов в столичных аэропортах были введены временные ограничения. Рейсы во Внуково и Шереметьево выполняются только после согласования с властями.

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