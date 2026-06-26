Собянин сообщил об уничтожении уже 47 БПЛА, летевших на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Еще 2 БПЛА, летевших на Москву утром в пятницу, 26 июня, уничтожены силами ПВО Минобороны. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Мэр уточнил, что сейчас на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Всего на подлете к столице уничтожено уже 47 БПЛА. Ранее силы ПВО перехватили еще 6 вражеских дронов.

В связи с продолжающейся атакой беспилотников аэропорты Москвы ввели временные ограничения. Рейсы в аэропортах Внуково и Шереметьево выполняются по согласованию с уполномоченными органами. Возможны изменения в расписании.